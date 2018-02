Nomes consagrados da música sertaneja se apresentam no mesmo dia em Porto Alegre

Os maiores nomes da música sertaneja terão Porto Alegre como palco para um grande encontro. Com realização da Hits Entretenimento, o projeto promove não só o reencontro de Zezé Di Camargo e Luciano, Daniel, Bruno e Marrone, Leonardo e Chitãozinho e Xororó como também a união da legião de fãs que fazem desses artistas as grandes estrelas da música sertaneja no Brasil. O espetáculo, que acontece no dia 21 de abril, na Arena do Grêmio, terá aproximadamente seis horas de música. A data promete ser histórica! Os ingressos já estão à venda no site www.blueticket.com.br e na Hits Shopping Iguatemi.

Além de presenciar a emoção do encontro desses nomes consagrados da cena sertaneja brasileira, o público vai vibrar com os grandes sucessos da carreira de cada um: Leonardo com suas juras de amor e nunca dizendo adeus, Zezé Di Camargo e Luciano com o amor de toda a trajetória da dupla que encontrará as evidências de Chitãozinho e Xororó, as rosas de Bruno e Marrone e a paixão de Daniel. Todos esses sucessos emocionando em uma única noite.

