Nomes de destaque do cenário local debatem o tema “ Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil”. Evento integra mais uma edição do Projeto RS Sustentável da Rede Pampa em parceria com o BRDE

Representantes dos setores público, privado e financeiro estarão reunidos em torno de uma mesa de discussões no dia 03 de dezembro, segunda-feira, a partir das 14h, na sede do Ministério Público, na Av. Aureliano Pinto de Figueiredo, em Porto Alegre. Eles participam, em uma iniciativa que conta com a parceria do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremos Sul), do Fórum Desenvolvimento Sustentável do Sul do Brasil, realizado pela Rede Pampa, através do Projeto RS Sustentável, que visa debater junto à comunidade temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local.

Pelo setor público, os debatedores serão: Maria Helena Sartori – Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; Ana Pellini – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema); Maristela Marques Baioni – Representante-residente assistente e Coordenadora da área Programática do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Fabiano Dallazen – Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul.

Pelo setor privado, Gilberto Porcello Petry – Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) para a gestão 2017/2020; Luiz Carlos Bohn – Presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS); Gedeão Silveira Pereira – Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL) e Carlo Pereira – Secretário Executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

Pelo setor financeiro, Luiz Corrêa Noronha – Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Irany de Oliveira Sant’Anna Junior – Vice-Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) e Edson Bündchen – Superintendente Estadual do Banco do Brasil.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail www.forumdesenvolvimentors.com.br . Informações pelo fone 3218. 2502.

