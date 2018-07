A editora Athos lançará o quarto volume da obra “Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha”, que reúne perfis de profissionais que tiveram destaque no mercado da Comunicação local. O evento ocorrerá nesta quarta-feira, 18, às 11h, no Salão Negrinho do Pastoreio, do Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n), em Porto Alegre.

