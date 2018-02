Nordestão Skol: ventilador gigante fará vento de 60 km/h para refrescar foliões no Carnaval de Rua de Porto Alegre

Três ventiladores cinematográficos usados para efeitos especiais de novelas e filmes serão usados para montar o Nordestão Skol, um ventilador gigante que irá refrescar e divertir os foliões no Carnaval de Rua de Porto Alegre. Com cerca de quatro metros de altura, a estrutura terá sete velocidades, podendo atingir 60 km/h.

A variação ocorrerá conforme o número de pessoas na pista: quanto mais foliões, mais forte será o vento. As pessoas poderão sentir o Nordestão Skol nos dias 3, 4 e 10 de fevereiro na Cidade Baixa e no dia 18 na Orla do Guaíba, sempre das 15h às 20h. Neste final de semana, a estreia do ventilador ocorre na Rua República, ao lado da esquina com a Rua General Lima e Silva.

A atração é gratuita e aberta ao público maior de 18 anos. A ideia da cerveja é levar o Nordestão das praias, onde ele é quadrado e atrapalha a curtição dos veranistas, para Porto Alegre, lugar onde o vento vai ser redondo e aliviar o calorão da galera durante os dias de folia.

Veja onde estará o Nordestão Skol:

– 03/02: Cidade Baixa – Na Rua República, ao lado da equina com a Rua General Lima e Silva. Blocos que se apresentam neste dia: Maria do Bairro, Do Jeito que Tá Vai e Galo de Porto.

– 04/02: Cidade Baixa – Na Rua República, ao lado da equina com a Rua General Lima e Silva. Bloco que se apresenta neste dia: Panela do Samba.

– 10/02: Cidade Baixa – Na Rua República, próximo ao Teatro de Câmara Túlio Piva. Bloco que se apresenta neste dia: Banda DK.

– 18/02: Orla do Guaíba – Na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo à pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Blocos que se apresentam neste dia: Império da Lã e Skafolia.

(Aberto ao público das 15h às 20h de forma gratuita, apenas para maiores de 18 anos que apresentarem documento de identidade)

Deixe seu comentário: