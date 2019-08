“Norman Fucking Rockwell”: Lana Del Rey revela detalhes do novo álbum!

Está chegando! Nesta quarta (31), Lana Del Rey divulgou a capa e o nome das faixas de “Norman Fucking Rockwell”, seu novo álbum de estúdio. Além disso, também foi confirmado que o lançamento será no dia 30 de agosto!

Confira a capa:

Aparentemente, o álbum não contará com participações especiais, mas trará algumas músicas que foram lançadas recentemente pela cantora, sendo elas “Mariners Apartment Complex”, “Venice Bitch” e “Hope Is a Dangerous Thing For a Woman Like Me To Have – But I Have It”.

Além disso, você sabe quem é o homem que aparece na capa? Ele se chama Duke Nicholson e é neto de, ninguém mais, ninguém menos, que Jack Nicholson! Assim como o avô, o jovem é ator e fez sua estreia em Hollywood recentemente, ficando mais conhecido por sua atuação no filme “Us”, lançado neste ano.

