Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O NorteShopping, principal centro de compras e lazer da zona norte carioca, acaba de inaugurar a primeira praça de alimentação infantil do Brasil. O espaço especial dedicado aos pequenos conta com mobiliário específico para garotada: todas as mesas e cadeiras são adaptadas para famílias com crianças, tanto nos nichos com casinha, quanto no lounge. Na decoração, ilhas de grama sintética e árvores iluminadas tornam o espaço mais lúdico. Já na área de recreação, brinquedos que estimulam a criatividade e o desenvolvimento, como a teia de elástico, túnel suspenso de rede, brinquedo musical e jogos na parede completam o ambiente.

“Nosso processo de revitalização tem trazido as tendências do shopping do futuro para as famílias da Zona Norte do Rio, apostando em espaços mais completos de convivência, lazer e entretenimento. Somos pioneiros nessa iniciativa e seremos cada vez mais um destino que vai muito além das compras”, diz Luiz Muniz, superintendente do empreendimento.

Celeida, 46, mãe de Brener, de 6, ficou surpresa com o novo espaço. E o desenho exibido no celular, que costuma entreter as crianças, foi trocado pela interação com o espaço recreativo com brinquedos pedagógicos.

“Moro aqui há mais de 20 anos e nunca vi nada disso. O Norteshopping está evoluindo, o mundo está evoluindo. Para quem é cliente e mora aqui perto, um espaço infantil como esse é muito bom. A área de recreação também é um trabalho pedagógico. Parabéns pelo Go Kids!”, comemora.

A praça kids complementa as entregas da revitalização do shopping que dedicou às crianças espaços exclusivos. Os bebês ganharam o Espaço Família, que dispõe de fraldário com dez trocadores e pias, sala de amamentação com cadeiras confortáveis, sala de alimentação equipada com bebedouro e micro-ondas, banheiros infantis e também para crianças portadoras de necessidades especiais, cômodo para guardar o carrinho do bebê enquanto o espaço é utilizado.

Já as crianças maiores têm à sua disposição um espaço Go Kids. Inovador e tecnológico com brinquedos sustentáveis e exclusivos, a área é composta por um conjunto de relevos feitos de piso emborrachado colorido, que amortece impacto e é antiderrapante. A interatividade fica por conta de plataformas com sensores eletrônicos que respondem ao pisar, emitindo som e luz. Para completar o ambiente lúdico, torres de água soltam bolhas e mudam de cor através de um vidro.

Todos os novos espaços fazem parte do projeto que vai transformar o NorteShopping no mais moderno complexo de convivência e socialização para clientes e lojistas do Rio de Janeiro. O projeto de revitalização faz parte de um plano audacioso da brMalls de investir mais de R$ 400 milhões na remodelação dos seus dez principais empreendimentos. Com 370 lojas, fluxo de veículos de 4,5 milhões por ano e 110 mil m² de ABL (área bruta locável), o NorteShopping é a maior unidade de negócio da empresa, umas das principais do setor no Brasil com presença relevante nas cinco regiões do país. As intervenções, que já começaram, serão concluídas em 2021.

