Noruega bloqueia repasse para preservação da Amazônia após Brasil não cumprir acordo

Para o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, o Brasil não está cumprindo o acordo de preservação da Floresta Amazônica. Por conta disso, o país norueguês suspendeu o repasse de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a R$ 133 milhões, para ações contra o desmatamento no Brasil.

Principal financiadora do Fundo Amazônia, a Noruega não aceitou a proposta do governo de Jair Bolsonaro (PSL) de alterar a gestão do programa.

Em reação, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou o país europeu. “A Noruega é o país que explora petróleo no Ártico, eles caçam baleia. E colocam no Brasil essa carga toda, distorcendo a questão ambiental”, declarou.

Já a embaixada norueguesa reagiu. “A Noruega está comprometida a continuar com a gestão responsável, prudente e sustentável dos seus recursos petrolíferos. A indústria petrolífera norueguesa é líder global em padrões de saúde, segurança e proteção ambiental”, afirmou o órgão.

Deixe seu comentário: