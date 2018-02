A Noruega vai proibir as armas semiautomáticas a partir de 2021, dez anos após o massacre cometido pelo extremista de direita Anders Behring Breivik – anunciou o parlamentar Peter FrØlich. Tirando lições do drama que deixou 69 mortos na ilha de UtØya em 2011, o governo de direita apresentou no ano passado um projeto de proibição de armas que são carregadas automaticamente.

Deixe seu comentário: