A empresa aérea norueguesa Norwegian Air, que atua no segmento de passagens de baixo custo, deve passar a operar voos diretos da Europa para São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza (CE). Nessa quinta-feira, representantes do Ministério do Turismo se reuniram na Suécia com diretores da companhia para definir os detalhes.

