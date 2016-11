Nos Estados Unidos, casal é flagrado fazendo sexo em um carro no estacionamento na frente de uma criança

Um incidente espantoso aconteceu na pequena cidade de Orange (pouco menos de 14 mil habitantes), no Estado do Connecticut, nos Estados Unidos, e levou à prisão de um casal – ela, identificada como Kimberly Onorato, 28 anos, ele, identificado como Rory Clark, 27 anos – que estava em seu carro no estacionamento de uma lanchonete da rede McDonald’s.

Segundo a declaração feita pela polícia sobre o estranho caso, d o casal “parecia estar praticando atividade sexual nos bancos da frente do carro enquanto uma criança pequena estava sentada no banco de trás, assistindo. “A polícia tinha sido chamada por dois funcionários do estabelecimento de fast-food que tinham se surpreendido ao se deparar com a insólita cena protagonizada pelo casal no estacionamento por volta das 21h30min quando deixavam o trabalho depois que seu turno de serviço acabar. Um dos dois funcionários informou ao atendente do 911 (o equivalente do 190 brasileiro) que no carro parecia haver um casal fazendo #sexo e uma criança vendo tudo. A polícia chegou alguns minutos depois do telefonema.

Rory e Kimberly foram detidos pelos agentes da lei, conduzidos à delegacia e autuados por “perturbação da paz em segundo grau” e “causar dano ou arriscar causar dano à moral de um menor”. Enquanto o menino, que estava “alerta e acordado”, segundo a polícia, foi colocado sob a custódia de um parente.

