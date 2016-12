Nos Estados Unidos, estudante mata a ex-professora com quem teve um caso e o filho nascido do relacionamento

Um jovem americano foi preso acusado de matar uma ex-professora com quem teve um relacionamento e o filho pequeno deles, em Nova York, nos Estados Unidos.

O relacionamento de Isaac Infante, 23 anos, com Felicia Barahona, 36, virou destaque na imprensa local, quando ele ainda era aluno dela. O rapaz não revelou o motivo do crime. Eles tinham um filho, Miguel Barahona, 4 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu no apartamento da família, em Manhattan. Ao chegar no local, policiais encontraram o corpo da criança em uma banheira e a mulher enforcada com um fio de telefone na sala.

