Nos Estados Unidos, imigrantes receberam uma oferta para rever seus filhos em troca de deportação voluntária

Imigrantes da América Central que foram separados de seus filhos na fronteira dos Estados Unidos estão recebendo uma oferta para se reunir com os filhos em troca de assinarem uma ordem de deportação voluntária, segundo informou o jornal “Texas Tribune” no final de semana. As informações são do jornal O Globo.

Um hondurenho, que não quis ser identificado, disse ao “Tribune” que entre 20 e 25 homens separados de seus filhos estão no Centro de Detenção para Adultos do Condado de Polk, uma instalação privada de Imigração e Alfândega dos EUA, próxima à Houston, e a maioria deles recebeu a oferta em troca da deportação voluntária. O hondurenho que falou ao jornal desistiu do pedido de asilo e assinou os papéis para ser deportado em troca de se reencontrar com a filha de 6 anos. Mas agora está tentando revogar a assinatura e lutar pelo seu caso no tribunal.

“Assinei por desespero, mas a verdade é que não posso voltar para Honduras. Eu preciso de ajuda”, disse ao jornal.

A diretora do Tahirih Justice Center, uma organização nacional que defende mulheres e meninas imigrantes, Anne Chandler, disse ter ouvido um relato parecido de outro imigrante da América Central. Chandler e Cynthia Milan, uma advogada que também trabalha no Tahirih, questionam a legalidade dessas ofertas.

A Agência de Imigração e Alfândega (ICE) disse que só investigaria as acusações se tivesse detalhes sobre os imigrantes e que não pode investigar “alegações vagas”.

Desde o início da política de “tolerância zero” mais de 2.300 crianças foram separadas de seus pais. O Departamento de Segurança Interna disse, no último sábado, que 522 menores já foram reunidos com suas famílias e que tem um plano para entregar os que ainda permanecem sob custódia do governo.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) divulgou, no último domingo (24), um comunicado sobre a política de tolerância zero em relação à imigração. “Um pai que é retirado dos Estados Unidos pode solicitar que o seu filho menor o acompanhe. Deve-se notar que no passado muitos pais optaram por serem removidos sem seus filhos.” O comunicado informa ainda que o governo sabe onde estão as mais de duas mil crianças imigrantes que foram separadas. Mas não foi dito quando elas poderão se reunir com suas famílias.

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva, na última quarta-feira, suspendendo a prática de separação de famílias, embora que ele e autoridades do governo tivessem dito antes que apenas o Congresso poderia resolver esse problema. O decreto veio depois da reação bipartidária enfrentada pelo governo após as imagens das separações de famílias. Tanto democratas quanto republicanos consideram as separações “cruéis” e “desumanas”.

