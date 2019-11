Nos Estados Unidos, Jane Fonda foi presa pela 4ª semana seguida em manifestação pelo clima

A atriz Jane Fonda foi detida novamente nesta sexta (1º) enquanto protestava junto de um grupo no Senado em Washington, nos Estados Unidos. É a quarta semana seguida em que a artista é presa durante manifestações por melhoria nas políticas climáticas. Ativista, Fonda lidera o movimento “Fire Drill Fridays”, que protesta todas as sextas pela causa.

Em entrevista à imprensa americana, ela disse que teria de comparecer a uma audiência — protocolo de praxe para quem já foi preso três vezes no país. Como a data ainda não foi definida, entendia que seria muito pior ser presa antes de passar pelo procedimento.

“Pode ser muito sério se eu for presa antes da minha audiência — o que, de fato, acontecerá. Então provavelmente serei presa (de vez) depois da audiência”, disse a atriz.

No protesto de hoje, Fonda estava acompanhada das atrizes Rosanna Arquette e Catherine Keener; elas foram aplaudidas pelos presentes no local, que gritavam “Poder às crianças, poder às pessoas” e “Isso é como a democracia se parece”, segundo a mídia local.

“Mulheres têm muitas das soluções para a crise climática”, disse Fonda enquanto era algemada.

A atriz vem carregando uma série de famosos para se juntarem à causa. Na manifestação da última semana, o ator Sam Waterston, seu colega na série “Grace and Frankie”, também foi preso enquanto a acompanhava.

Prisão anterior

Há cerca de três semanas, a atriz Jane Fonda foi uma das 16 pessoas presasdurante um protesto na frente do Capitólio, prédio governamental em Washington, capital federal dos EUA. Fonda, vencedora de dois Oscar, estava protestando ao lado do grupo Oil Change International, exigindo mudanças nas políticas norte-americanas de preservação do meio-ambiente.

Na ocasião, a porta-voz do Capitólio disse que os participantes do protesto foram detidos “sob acusações de aglomeração, obstrução e importunação”. Em seu site oficial, a atriz prometeu protestar todas as semanas no Capitólio até que o governo tome atitudes. “Eu estarei no Capitólio todas as sextas-feiras, faça chuva ou faça sol”, escreveu. Fonda, que completa 82 anos em dezembro, ainda se disse “inspirada e encorajada pelo incrível movimento contra o aquecimento global e as mudanças climáticas criado pela nossa juventude”.

Fonda na Cadeia

A atriz nova-iorquina, que atualmente estrela a série Grace and Frankie, tem um histórico de ativismo. Em novembro de 1970, ela foi presa em um aeroporto de Cleveland, nos EUA, enquanto voltava de protestos anti-Guerra do Vietnã.

A acusação contra Fonda na época foi de tráfico de drogas, mas testes nas pílulas encontradas em sua mala comprovaram que elas eram apenas vitaminas. Na época, Fonda disse que os policiais que a prenderam disseram estar agindo “sob ordens da Casa Branca de Richard Nixon”.

A foto de Fonda na cadeia, com o punho erguido, se tornou uma das imagens mais conhecidas e reproduzidas de sua vida pública.