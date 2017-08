Nos Estados Unidos, tribunal ordena que os cachorros tenham as cordas vocais retiradas por latirem demais

A Justiça do Estado do Oregon, nos Estados Unidos, decidiu na última quarta-feira (30) que um casal precisará submeter seus cachorros a uma cirurgia de retirada das cordas vocais para que eles parem de latir e incomodar um casal de vizinhos, em

uma briga jurídica que já dura cinco anos. O casal condenado, Karen Szewc e John Updegraff, utiliza cães das raças mastim

tibetano e mastim dos Pirenéus há pelo menos 15 anos para proteger sua propriedade, de cerca de 1,3 hectare, que possui cabras, ovelhas e galinhas.

Desde então, os vizinhos passaram a reclamar do que eles chamam de “latidos incessantes” dos cachorros, a partir das primeiras horas da manhã. Em 2012, o casal Dale e Debra Krein entrou com uma ação afirmando que os cachorros constantemente os impediam de dormir e assustavam parentes e crianças que visitavam sua casa. Além disso, os latidos forçavam os vizinhos a aumentar demais o volume quando assistem à televisão. Eles gravaram áudios para provar a acusação, segundo o jornal local The Oregonian.

Os donos dos cachorros foram condenados a pagar US$ 238 mil aos vizinhos, em uma decisão de 2015. Mas o problema não foi contido de outras maneiras – como o uso de um spray de citronela ou a construção de uma barreira visual entre os cachorros e a propriedade vizinha -, e a Justiça então ordenou a retirada das cordas vocais dos cães.

Independentemente da briga dos vizinhos, a decisão foi repudiada por defensores dos direitos de animais. “Estamos chocados”, disse David Lytle, do Oregon Humane Society, ao The Oregonian. Organizações veterinárias também são contra a retirada

das cordas vocais dos animais, dizendo que é uma operação desnecessária.

“Não é humano colocar cachorros para passar por essa dor e sofrimento”, disse Jeffrey Klausner, do hospital veterinário de Banfield, em Portland (Oregon), em uma entrevista ao New York Times em 2010.

Ração

No último fim de semana o Estado do Texas, nos Estados Unidos, foi atingido pelo furacão Harvey, que causou a morte de dez pessoas e deixou cerca de 30 mil desalojadas. Quando alertadas sobre algum acontecimento ou possível desastre natural, como esse, os americanos costumam estocar alimentos e medicamentos em casa, para se preparar e ficarem seguros em casa, principalmente se não for possível sair por algum tempo para comprar o que for preciso.

Uma foto feita na cidade de Sinton, no Texas, está mostrando que por lá, até os cães parecem estar preparados para casos assim. O cachorro Otis, uma mistura de Pastor Alemão, foi flagrado por uma vizinha caminhando na rua carregando o seu próprio saco de ração. A foto foi publicada nas redes sociais junto com a legenda: “Este cachorro está andando por Sinton, Texas, carregando um saco inteiro de ração para cães. Risos. #refugiado”, e logo se descobriu que o animal não era de rua, tinha tutor e estava desaparecido.