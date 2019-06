Nos três primeiros meses de 2019, blitz Balada Segura autua mais de 5 mil motoristas alcoolizados

Até março deste ano, as blitze Balada Segura feitas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autuaram 5.421 motoristas alcoolizados ao volante. Foram cerca de 44.373 motoristas abordados nas 614 operações realizadas.

Nos três primeiros meses, foram 4.434 abordagens em 64 blitze, com o registro de 530 casos de embriaguez ao volante.

Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC, analisou os números levantados. “Mesmo com as ações permanentes de educação para o trânsito, com abordagens e orientações às pessoas sobre os graves riscos de acidentes por beber e dirigir, além de ser proibido, permanece uma média acima de 10% de condutores autuados nas blitze por esta questão. Continuaremos, junto com os nossos parceiros, trabalhando forte em educação e também em fiscalização. Nosso foco é e sempre será priorizar a vida das pessoas no trânsito.”

Dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas é considerada uma infração gravíssima, com possibilidade da perda do direito de dirigir, além de uma multa de R$ 2.934,70. Além disso, pode gerar detenção de seis meses a três anos dependendo do caso.

Deixe seu comentário: