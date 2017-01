Nos últimos 10 anos, os cartórios brasileiros registraram um milhão e meio de divórcios

Em dez anos de existência da lei 11.441, cerca de 1,5 milhão de divórcios foram resolvidos, no Brasil, em cartórios – o que dá a média de 410 por dia e não inclui os litigiosos. A conta é do Colégio Notarial do Brasil. Antes da lei, qualquer separação, mesmo a mais simples, só podia ocorrer via processo na Justiça.

O total de separações, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), anda em torno dos 150 mil/ano. O Colégio acrescenta: como cada processo custava ao Judiciário algo como 2.370 reais, o erário economizou nessa década 3,5 bilhões de reais ao transferir o problema aos cartórios.

Estes, por sua vez, ganharam um bom mercado. Na internet, o serviço é oferecido a partir de 700 reais, mas dependendo do caso pode ir muito além disso. (AE)

