Nos últimos 20 anos, os preços para a obtenção dos direitos de transmitir o Mundial subiram mais de 900%

Com metade do planeta colada nas telas e TV acompanhando o Mundial, a Unctad (Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento) alerta para a batalha crescente por direitos de transmissão audiovisual de eventos esportivos.

Para a agência da ONU, essa briga torna-se tão acirrada quanto as disputas travadas nos gramados, ainda mais com o progresso de tecnologias como a de “streaming”, que permite a transmissão contínua de vídeose música via internet. Modelos econômicos nese mercado também estão mudando. E isso coloca novas questões de concorrência aos países em desenvolvimento.

As autoridades de defesa da concorrência precisam estar preparadas para enfrentar esse jogo, afirma a Unctad. Devem evitar práticas anticoncorrenciais e abusos contra o consumidor.

Nos últimos 20 anos, os preços para obtenção dos direitos de transmitir o Mundial subiram mais de 900%. Para se ter uma ideia, o direito de transmissão do evento esportivo cresceu de 84 milhoes de euros em 1998 para 2,4 bilhões de euros em 2014.

A cobrança para transmissão do National Football League (a liga do futebol americano), nos Estados Unidos, chegou a 5,5 bilhões de euros há dois anos. Nessa mesma época, para transmitir os jogos da primeira liga inglesa de futebol, as TVs tiveram de pagar 3 bilhões de euros.

A Unctad calcula que a venda de direitos audiovisuais representa hoje entre 40% e 60% das fontes de receita para o esporte profissional, vindo em seguida patrocínios, venda de ingressos e merchandising.

Agora, serviços de “streaming” como os de Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, Verizon e Yahoo, estão entrando na disputa por direitos de transmissão esportiva, representando uma grande mudança no mercado.

Esportes profissionais como futebol, críquete, basquete, boxe, beisebol, automobilismo e eventos olímpicos já estão atraindo bilhões de telespectadores em países em desenvolvimento – em televisores, computadores e telefones, segundo a agência da ONU.

“Mas, com os detentors de direitos entrando em novos mercados, novas posições dominantes estão sendo estabelecidas e correm o risco de levar a práticas abusivas”, diz Teresa Moreira, responsável na Unctad pela divisão de concorrência, em um comunicado. “Além disso, a disseminação da tecnologia de visualização mais barata traz oportunidades crescentes de pirataria e transmissão ilegal.”

A escala do desafio enfrentado pelas emissoras de eventos esportivos no combate à pirataria é demonstrada pelo fato de que mais da metade dos “millenials” (quem tem de 18 a 34 anos de idade) assiste à transmissões ilegais ao vivo.

A Unctad reiterou a importância da atuação das autoridades de regulação nos países emergentes e desenvolvidos.

