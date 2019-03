Nossa Senhora dos Navegantes abençoa Porto Alegre 

Em comemoração aos 247 anos de POA, uma das homenagens será realizada quando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes visitará a Usina do Gasômetro para uma bênção pública.“Essa iniciativa em comum acordo com a Secretaria de Cultura de Porto Alegre tem como objetivo a popularização da fé, em comunhão com todos os credos, fomentando a espiritualidade dos porto-alegrenses”, comenta Gustavo Brum, provedor da Irmandade dos Navegantes.

As atividades iniciam às 9h do domingo, 31 de março, com uma missa de despedida na Igreja dos Navegantes. Após, a imagem seguirá em carreata passando pelas ruas do Centro Histórico até a Usina do Gasômetro onde chegará às 10h45min no novo atracadouro. Na ocasião haverá uma bênção pública.

A imagem ficará no local para visitação até às 17h, quando então retornará à Igreja que fica na Zona Norte da cidade e será recebida na missa das 18 horas.

