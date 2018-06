“Nosso principal foco é atender as regiões mais vulneráveis”, disse o governador do Rio Grande do Sul sobre a segurança pública

“Nosso principal foco é atender as regiões mais vulneráveis”, disse o governador José Ivo Sartori ao comentar a entrega de seis vans e 12 motocicletas para intensificar o trabalho das bases integradas de policiamento comunitário em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. A declaração foi dada no programa de rádio Governo e Comunidade, veiculado neste sábado (30) por emissoras gaúchas.

Os veículos, entregues na última segunda-feira (25) pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, foram adquiridos pelo POD (Programa de Oportunidades e Direitos). Para o governador, as viaturas auxiliarão os policiais a ficar mais perto das comunidades e fortalecer os vínculos com as pessoas, em convivência e aprendizado.

“As viaturas ficarão em seis áreas com maiores índices de violência, especialmente entre jovens. Serão quatro em Porto Alegre, uma em Alvorada e outra em Viamão. Neste mês, faremos ainda a entrega de mais três micro-ônibus também para ajudar na aproximação com a vida comunitária”, disse o chefe do Executivo.

Sartori também falou sobre o funcionamento do POD, fruto de uma parceria entre o governo do Estado e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). “É uma política pública importante e eficaz para reduzir a violência e o envolvimento dos jovens com o crime, seja como vítimas ou como agressores”, afirmou.

Conforme o governo do Estado, foram implantados seis Centros da Juventude: quatro em Porto Alegre (Restinga, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro e Vila Cruzeiro), um em Alvorada e outro em Viamão. Cada um atende, por ano, 600 jovens entre 15 e 24 anos de idade.

“Nesses centros, eles têm acesso a esporte, atividades recreativas e, principalmente, a cursos profissionalizantes. Muitos deles já saem com planos de montar o próprio negócio, e quase 400 já estão empregados com carteira assinada”, disse o governador. Sobre os resultados do programa, Sartori disse ainda que, a cada cem meninos e meninas que ingressam no POD, 92 não voltam ao crime. Ou seja, o índice de reincidência é de menos de 10%.

“Hoje, todas as unidades têm sistema de monitoramento com câmeras, o que reduz as ocorrências. Já entregamos também o Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo, que foi todo reformado, e até o final da nossa gestão, haverá três novos centros de internação, em Osório, Santa Cruz e Viamão. Serão mais 210 vagas”, finalizou o governador do RS.

Durante a solenidade de entrega dos novos veículos para a segurança, Sartori enfatizou: “Estamos trabalhando muito para transformar a realidade de milhões de pessoas que precisam do Estado para mudar suas vidas para melhor, para ter esperança. Se queremos um novo futuro, não podemos abandonar nossos jovens. Sem eles, não há futuro”.

