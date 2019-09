“Nota dez”, afirma Bolsonaro sobre Fabrício Queiroz

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (31) que não tinha conhecimento com relação ao paradeiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), revelado pela revista ‘Veja’. De acordo com a publicação, o ex-assessor vive no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo e faz tratamento no Hospital Albert Einstein.

Após a publicação de um vídeo na internet no dia 12 de janeiro, em que dançava em um hospital durante recuperação de uma cirurgia, Fabrício Queiroz simplesmente sumiu. Isso gerou alarde nas redes sociais e acabou criando o bordão “Cadê o Queiroz?”. Não havia mandado de prisão contra ele.

Ao deixar o Palácio do Planalto, o presidente afirmou que, quando o conheceu, Queiroz era uma pessoa sem problemas e “nota dez”. Bolsonaro destacou ainda que este problema é de responsabilidade apenas do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. As informações são do portal G1.