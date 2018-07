O prêmio principal do mais recente sorteio do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) contemplou uma moradora de Erechim. Dentre quase 11,5 milhões de participantes, a contribuinte receberá R$ 100 mil. A lista de ganhadores dos demais prêmios (de R$ 8 mil, R$ 1 mil e R$ 500) pode ser conferida no site www.estado.rs.gov.br.

