Nota técnica favorável à prisão em segunda instância não é pressão

Os procuradores e magistrados que subscrevem Nota Técnica protocolada no STF (Supremo Tribunal Federal) afirmam que iniciativa ‘não é uma forma de pressão sobre os ministros’ que vão julgar nesta quarta-feira (04) o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso triplex. O documento foi protocolado, no Supremo com cerca de 5 mil assinaturas, entre magistrados e membros do MP, para que a Corte não mude o entendimento que permite a prisão de condenados na segunda instância da Justiça.

Candidatura de Claudio Lamachia: a barrigada do ano!

As notícias plantadas nos últimos dias em alguns espaços, indicando que o presidente nacional da OAB, o advogado gaúcho Claudio Lamachia estaria prestes a formalizar filiação ao Podemos, ou a outro partido, como forma de garantir a disputa a uma das cadeiras ao Senado pelo Rio Grande do Sul, nada mais é do que uma retumbante barrigada. O dicionário do Jornalismo define a barrigada como “matéria falsa ou errada, publicada com o estardalhaço de uma grande novidade… O oposto de “furo”.

Veículos e armas para a segurança

Tem quem não goste, em alguns partidos e inclusive na imprensa. Mas a segurança pública recebeu ontem mais investimentos no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho repassou 114 novas viaturas e 164 escopetas calibre .12 à BM (Brigada Militar). São 86 carros e 28 caminhonetes, que representam o segundo lote de veículos adquiridos para reforçar o policiamento ostensivo em todo o Estado. Até o momento, a aquisição de viaturas para a BM representa um investimento de R$ 25 milhões: R$ 14,4 milhões do governo do Estado e R$ 10,6 milhões do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal .

Fortunati já tem novo partido

O ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati já tem partido para disputar uma cadeira ao Senado nas eleições deste ano. Ele foi recebido no PSB.

Dia de manifestação contra HC para Lula

O MBL confirma manifestações hoje em 72 cidades, 20 Estados para que o Supremo negue habeas corpus ao réu condenado Lula. Em Brasília, os atos sairão em frente ao Congresso e em frente ao STF. Em SP, os organizadores querem botar 800 mil pessoas na avenida Paulista. Mesmo com previsão de mau tempo para hoje em Porto Alegre, está confirmada a manifestação prevista para às 18h30min no Parcão. Outros movimentos também programaram manifestações para hoje.

