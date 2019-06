Notificação de acidentes e doenças do trabalho

Um total de 463 estabelecimentos de saúde públicos e privados de Porto Alegre foi convocado a participar de audiência coletiva que vai debater nesta quinta-feira (06), a partir das 14h, o tema das notificações compulsórias de acidentes e adoecimentos do trabalho. O encontro é uma iniciativa conjunta do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho.

