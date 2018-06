A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil, sendo que em 2015 foram registradas 11.736 ocorrências, a maioria delas no Rio Grande do Sul. Diante desse quadro, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) apresentou um projeto de lei prevendo a notificação compulsória de casos de automutilação ou tentativa de suicídio.

