A solenidade de posse da nova administração do Judiciário gaúcho será realizada nesta quinta-feira (1º/2), às 14h. Os Desembargadores Carlos Eduardo Zietlow Duro, Maria Isabel de Azevedo Souza, Almir Porto da Rocha Filho, Túlio Martins e Denise Oliveira Cezar foram eleitos para comandar a administração do Tribunal de Justiça do RS até 1º/2/2020.

