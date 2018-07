Nova atualização do WhatsApp mostra quais mensagens foram encaminhadas

O WhatsApp para Android e para iPhone (iOS) passa a indicar, desde terça-feira (10), quais mensagens foram encaminhadas. A novidade está na atualização do mensageiro depois de entrar em fase experimental no programa beta. Usuários devem baixar a nova versão para ter acesso ao recurso, que fica ativado por padrão.

O rótulo de “Encaminhada” é exibido no início do balão de diálogo, junto com uma seta. Desta forma, o receptor da mensagem sabe que a pessoa com quem ele está conversando não escreveu originalmente o material.

Os encarregados do WhatsApp disseram que a indicação extra “tornará as conversas individuais ou em grupo mais fáceis de serem seguidas”. Também encorajaram os usuários a “pensar com cuidado” antes de repassar mensagens. “Lembre-se de que você pode bloquear ou denunciar um contato como spam”, diz o texto.

Mais recentemente, o mensageiro chamou para si a responsabilidade de combater a disseminação de conteúdo falsificado. Pesquisadores foram convidados a participar de um programa que concederá prêmios de US$ 50 mil para financiar pesquisas com diferentes pilares, dentre eles as eleições.

Engenheiros do WhatsApp na Califórnia também trabalham em uma ferramenta que avise usuários sobre links maliciosos. O recurso vai evitar que os adeptos do mensageiro abram páginas de golpe por engano. No entanto, oficialmente a empresa não se manifestou sobre o tema.

Controle

Controlar o uso do WhatsApp ao longo do dia é uma tarefa complicada, mas um aplicativo para Android revela o tempo gasto no mensageiro – e permite limitá-lo, atitude que pode ser importante para os viciados em bate-papo. O QualityTime possibilita pausas programadas, a fim de aumentar a produtividade em casa ou no trabalho.

A ferramenta possui as mesmas características do Dashboard, do Android P, e do controle de atividades, do iOS 12, ambos previstos para estrear mundialmente até o fim do ano. Se você não quiser esperar meses para testar o recurso d, confira os passos a passo a seguir. Nesse procedimento, utilizamos um Moto C Plus com Android N (7.0).

Como instalar e configurar o aplicativo no Android

Passo 1. Baixe e instale o QualityTime. Ao iniciar o aplicativo, crie uma conta ou use o seu login do Facebook para habilitar as ferramentas . Em seguida, toque em “Permitir” para seguir até as configurações do Android.

Passo 2. Ao ser redirecionado para as configurações do celular, selecione o app QualityTime e ative o recurso “Permitir acesso de uso”.

Como criar pausas programadas

Passo 1. Abra o QualityTime e toque na lista de aplicativos no centro da tela. A janela seguinte exibirá o tempo gasto com o WhatsApp e outros aplicativos durante o dia. Para prosseguir, toque no ícone de três barras, localizado no canto inferior direito da tela.

Passo 2. Toque em “Pausas Programadas”. Em seguida, toque em “Próximo”, para criar um perfil de uso.

Passo 3. Dê um nome para a pausa programada e acesse a opção “Toque para selecionar”. Nesse momento, marque todos os aplicativos menos o WhatsApp. Dessa maneira, quando a pausa iniciar, o mensageiro estará bloqueado para uso. Toque em “Adicionar”.

Passo 4. Toque em “Criar” e, na janela seguinte, use o ícone de três pontos no canto superior direito da tela, para criar a pausa programada.

Passo 5. Toque em “Adicionar”. Em seguida, defina o horário da pausa e os dias da semana de repetições. Para prosseguir, toque em “Salvar”.

Passo 6. Ative sua pausa para que ela entre em atividade no horário e nos dias da semana que selecionou.

Passo 7. A sua pausa será iniciada no horário programado. O WhatsApp estará fora da lista de aplicativo permitidos.

Use a dica para melhorar sua produtividade diminuindo o uso do WhatsApp em momentos importantes de sua dia.

