Nova cafeteria no Museu do Festival de Cinema de Gramado

Curta Café, a nova cafeteria do MFCG (Museu do Festival de Cinema de Gramado), já está em funcionamento durante a realização da 47ª edição do evento. O empreendimento está localizado ao lado do Palácio dos Festivais – e da Igreja São Pedro – um dos melhores pontos da região das hortênsias, oferecendo vista panorâmica para o centro da cidade.

Durante o Festival, até dia 24 de agosto, a Curta Café estará aberta em horário diferenciado no período do festival, das 12h às 21h. Neste primeiro momento o cardápio oferece além do delicioso café, espumantes, vinhos , salgados e doces. Em breve mais novidades.

Vale lembrar que o MFCG é um espaço único, digno da importância do maior e mais tradicional festival de cinema brasileiro, projetado para registrar a história e trajetória de mais de quatro décadas da sétima arte no Brasil.

Além de totens interativos, o Museu possui um Minicinema, equipado com 12 poltronas confortáveis e perfeitas para assistir a filmes e curtas exclusivos. O empreendimento possibilita ainda sua locação para promoção de eventos culturais variados – coquetel, vernissage e lançamento de livros. Mais informações: www.museufestivaldecinema.com.

Deixe seu comentário: