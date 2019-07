Nova coleção da Nike é inspirada nos 20 anos do lançamento de Bob Esponja! Confira

Qual é o seu personagem preferido de Bob Esponja? Já pensou em carregá-lo, ou melhor, em ele te carregar, onde quer que você vá?!

Acontece que a Nike lançou uma edição especial para comemorar os 20 anos do lançamento do dono das calças quadradas que mais amamos, com cinco modelos de tênis, cada um fazendo referência a um dos personagens principais do desenho! A parceria foi realizada em conjunto com Kyrie Irving, jogador de basquete americano e dono de uma das linhas esportivas da marca.

Ficou curioso para conferir o resultado?! Por enquanto só foram disponibilizadas imagens dos calçados, que devem chegar no e-commerce e nas lojas internacionais da Nike em 10 de agosto! Mas, bora namorar um pouco os modelos?

Inconfundível, né?! Tem também uma opção para quem era fã do Patrick Estrela!

O valor dos pares é de aproximadamente R$486,00.

Deixe seu comentário: