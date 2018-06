A partir desta terça-feira, o Rio Grande do Sul conta com um novo escritório de representação belga, em Porto Alegre. A gerente do novo Consulado Honorário do Reino Belga no Brasil, Kátia Pinheiro, foi apresentada ao governador José Ivo Sartori, na segunda-feira, em visita oficial do embaixador da Bélgica no Brasil, Dirk Loncke, ao Palácio Piratini.

