Nova diretoria da ABCCC busca união dos criadores para expansão da raça

Em um evento concorrido, a nova diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) para o biênio 2016-2018 tomou posse na noite desta -feira, dia 12 de outubro, em cerimônia realizada na sede da entidade, em Pelotas (RS). Assume como presidente o criador Eduardo Móglia Suñe, proprietário da Cabanha Quilero, de Bagé (RS), que foi o vice-presidente de Núcleos da gestão passada, substituindo a José Luiz Lima Laitano no comando da associação.

Laitano, em seu discurso de despedida, agradeceu a todos os seus diretores e funcionários da ABCCC pelo trabalho e pela união ao longo de seu mandato. “Entramos juntos em uma missão e conseguimos cumprir uma boa missão. Entramos com o intuito de expandir a raça pelo Brasil e conseguimos apesar dos grandes desafios nestes dois anos. Nós construímos laços para alcançar o patamar aonde chegamos”, observou.

No seu discurso de posse, o novo presidente pediu apoio dos funcionários e do corpo técnico para que os projetos para o cavalo Crioulo possam avançar. Suñe pregou a união entre os criadores após uma acirrada eleição. “Quero que todos participem e contribuam com os nossos dois anos de gestão e todos serão bem vindos. Vivemos uma crise política, econômica e ética no país e só com a união em prol da raça Crioula é que poderemos vencer este momento”, reforçou.

Autoridades, como o vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, o secretário da Agricultura do Estado, Ernani Polo, a vice-prefeita e prefeita eleita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o presidente da Farsul, Carlos Sperotto, além de criadores e representantes de diversos setores da sociedade prestigiaram a cerimônia. Administrador especializado na área rural e há 30 anos atuando no julgamento morfológico e funcional da raça Crioula, Suñe tem somado em seu histórico cargos de presidência e vice-presidência em entidades ruralistas, como o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) de Bagé e a Associação Rural de Bagé.

A mesa diretora eleita

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Eduardo Móglia Suñe

Vice-presidente Administrativo Financeiro: César Augusto Rabassa Hax

Vice-presidente de Eventos: Eduardo Neto de Azevedo

Vice-presidente Técnico: Luiz Martins Bastos Neto

Vice-presidente de Comunicação e Marketing: Onécio Silveira Prado Júnior

Vice-presidente de Núcleos: Fabrício de Assis Rossato

1º Secretário: Ricardo Felipe Sperotto Terra

2º Secretário: Luís Augusto Weber

1º Tesoureiro: Cassio Rodrigo Panitz Selaimen

2º Tesoureiro: Francisco Carlos Habowsky

CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO

Mário Móglia Suñe

João Luís Arísio

Álvaro Dumoncel

Luís Fernando da Rocha Peccinin

João Francisco Silveira Silveira

CONSELHO FISCAL

Elisabeth Amaral Lemos

Miguel Scarpellini

Gilberto Rodrigues de Freitas

