Nova diretoria da Adpergs será eleita na sexta

As eleições da nova diretoria da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Adpergs), acontecerão nesta sexta-feira (14). Na ocasião, também serão eleitos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade para o biênio 2019/2021. A posse será no dia 17 de junho com cerimônia no Foyer do Grêmio Náutico União (Rua João Obino, 300, bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS).

A chapa “Defensoras e Defensores em Primeiro Lugar – União e Força” é a única que concorre às eleições, sendo presidida por Juliana Coelho de Lavigne, presidente da Associação durante o biênio 2017/2019.

Atualmente, a Adpergs conta com 542 associadas e associados, ativos e aposentados. A Associação tem participação decisiva no processo de consolidação da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo a garantir a melhoria das condições de trabalho, bem como a valorização das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado.

