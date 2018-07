Nova diretoria da Fecomércio

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, participou na segunda-feira, 23, da solenidade de posse da diretoria da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS) gestão 2018/2022. Marchezan deu posse ao grupo que seguirá com a liderança do empresário Luiz Carlos Bohn que, pela segunda vez, assume a presidência da entidade.

