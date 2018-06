O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, acompanhou a posse da nova diretoria do Sescon/RS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul). Célio Levandovski foi eleito presidente em pleito que ocorreu no dia 15 de março deste ano. Deixa o cargo o empresário Diogo Chamun.

