Nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais toma posse no dia 26 de junho

No dia 26 de junho, será realizada a cerimônia de posse do presidente e dos demais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do IEE (Instituto de Estudos Empresariais) para a gestão 2017/2018.

O evento acontecerá na Fundação Iberê Camargo (avenida Padre Cacique, 2.000, em Porto Alegre), a partir das 19h. O novo presidente do IEE será o empresário e engenheiro civil Júlio César Bratz Lamb. O empresário e ex-presidente do Banco Central do Brasil Gustavo Franco será o palestrante convidado da cerimônia.

Graduado pela Ufrgs em engenharia civil e com especialização em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Lamb é gerente da Lamb Construções e Engenharia.

Segundo ele, a gestão seguirá duas frentes estratégicas. A primeira é no foco interno, de forma que o IEE garanta a excelência na formação dos associados. “O grande objetivo é garantir a entrega de conhecimento e experiências inovadoras para que os futuros líderes sejam precursores de soluções e propostas para a sociedade”, justifica. A segunda linha é tornar mais aberto o relacionamento do público com o instituto e disseminar os debates sobre liberdade.

“Iremos desenvolver o projeto Oficinas da Liberdade, que serão sediados em Universidades, para que os estudantes possam conhecer e participar das atuações do IEE. Além disto, oportunizaremos a criação de um curso, destinado ao público externo, que contribua na formação de lideranças e, também, na disseminação dos princípios por nós defendidos”, relata.

Além de Júlio Lamb, compõe a nova diretoria a vice-presidente Giovana Stefani e os diretores Mateus Jarros, Angela Veit, Pedro Echel, Juliano Dipp e Pedro De Cesaro. Também serão empossados os integrantes do Conselho Fiscal para gestão 2017/2018.

Diretoria:

Presidente: Júlio César Bratz Lamb;

Vice-Presidente: Giovana Stefani;

Diretor de Formação: Mateus Berlt Jarros;

Diretora Financeira: Angela Francesca Grando Veit;

Diretor de Comunicação: Pedro Maciel Echel;

Diretor de Eventos: Juliano Braun Dipp;

Diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade: Pedro De Cesaro.

Conselho Fiscal:

Diego Jardim Carvalho;

Diego Albrecht Quites;

Marcel Laste;

Suplente: Gabriel Picavêa Torres.

