Nova edição do Porto Verão Alegre tem início neste sábado

A 18ª edição do Porto Verão Alegre começa neste sábado (07) e se estende até 19 de fevereiro em oito salas da cidade, incluindo os teatros Renascença e a Sala Álvaro Moreyra da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.

Ao todo, estarão em cena 67 espetáculos, nove a mais que no ano passado, sendo 31 deles estreantes no festival e, destes, oito fazendo sua estréia pública. Os ingressos já estão à venda pela internet e no 3º andar do Praia de Belas Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos das 13h às 19h. Também no Casarão Verde – loja 133 – do DC Shopping – de segunda a sexta, das 10h às 19h. A realização é da Mezanino Produções liderada por Rogério Beretta e Zé Victor Castiel e Mais Além dirigida por Claudia Dmutti.

No Theatro São Pedro, será encenada Caio do Céu, direção de Luiz Arthur Nunes com Deborah Finocchiaro e Fernando Sessé, montagem da Companhia de Solos&Bem Acompanhados a partir de textos de e sobre Caio Fernando Abreu. A peça tem temporada aberta ao público nos dias 7, 8 e 31 de janeiro. Nos dias 1º e 2 de fevereiro este espetáculo estará em cartaz no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Outras estreias são Amor de 4, Comédia Vale Tudo; O que Terá Acontecido a Baby Jane; Pedro Ernesto e Radicci; Sonho de uma Noite de Verão, Um Hippie, um Punk e um Rajneesh, e Um Caso para Terapia.

Entre as novidades, a produção traz a curadoria da atriz e diretora Karen Radde para as peças infantis que serão apresentadas no Teatro Novo DC Navegantes reunidas na Mostra de Teatro Infantil Ronald Radde, que homenageia o dramaturgo e diretor falecido em 2016 e presença constante no evento. Os espetáculos que compõem esta mostra são A Arca de Noé, A Dama e o Vagabundo em Paris, Doralice A Menina Descalça, É Proibido Miar, Para sempre Terra do Nunca e O Hipnotizador de Jacarés.

A realização de 2017 apresenta ainda o espetáculo O Homem Bruxa, de André Abujamra, artista convidado, com apresentação única no dia 10 de janeiro, no São Pedro. Haverá igualmente tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) estará presente em três espetáculos: nas sessões de 6,7 e 8 de janeiro de Caio do Céu, no Theatro São Pedro; de Danke, 7,8 e 9 de fevereiro, na Sala Álvaro Moreyra; e no infantil É Proibido Miar, nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Teatro Novo DC. Os espetáculos Danke e É Proibido Miar terão ainda audiodescrição, para deficientes visuais. Informações pelo site http://www.portoveraoalegre.myticket.com.br.

Comentários