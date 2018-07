A mais recente erupção do vulcão Agung, na ilha de Bali, na Indonésia, causou uma coluna de cinzas de 5 mil metros de altura e fez com que nesta terça-feira (3) o aeroporto de Banyuwangi, no Leste da ilha de Java, fechasse para pousos e decolagens. As atividades ficaram interrompidas até as 15h (horário local) desta terça. As autoridades decretaram alerta laranja para aviação.