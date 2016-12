Nova espécie de peixe é batizada em homenagem a Obama

Ainda deu tempo de o presidente Barack Obama, no finalzinho do mandato, receber uma homenagem inusitada: uma nova espécie de peixe foi batizada com seu nome.

O peixe ganhou o nome de Tosanoides obama. Ele foi encontrado pela primeira vez em junho, no Havaí, que também é a terra natal do Obama humano, em uma expedição no Monumento Marinho Nacional de Papahānaumokuākea.

Um dos autores do artigo que classificou formalmente o Tosanoides obama como uma nova espécie de peixe destacou que os machos dessa espécie têm uma pequena marca amarela arredondada nas costas, cercada de áreas azuis. Para Richard Pyle, o desenho natural lembraria o logo da campanha presidencial de Obama – mas a comparação força um pouco a barra.

A verdadeira razão pela qual Obama foi escolhido para o nome da nova espécie de peixe foi uma das medidas ecológicas que anunciou em outubro. O presidente ordenou a expansão da área ecológica protegida de Papahānaumokuākea, que aumentou de 1,1 milhões de km² para 1,5 milhões de km², tornando-se a maior reserva ecológica do planeta.

