Nova etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda

Jovens entre 20 e 29 anos compõem o público-alvo da nova etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que começa nesta segunda-feira (18). A imunização prossegue até o último sábado de novembro (30), quando será realizado o Dia D de mobilização em todo o Brasil.

Em Porto Alegre, foram confirmados até o momento 12 casos da doença: seis em pessoas de 20 a 29 anos, três em jovens de 18 anos e três em adultos com mais de 30 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde oferece a vacina em todas as unidades de saúde da Capital gaúcha. A cidade tem cerca de 250 mil jovens entre 20 e 29 anos, conforme dados do IBGE. Aproximadamente 167 mil precisam atualizar o esquema vacinal.

“A campanha oferece a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação. É importante que os jovens compareçam a uma unidade de saúde para verificar a sua condição vacinal”, disse o médico da Vigilância em Saúde Juarez Cunha.

Crianças

Em outubro, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo abrangeu crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. Segundo dados do Ministério da Saúde, Porto Alegre alcançou a meta de 95% de imunização do público-alvo. O objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e diminuir o risco de transmissão do vírus do sarampo.