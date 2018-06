Nova frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul

O avanço de uma nova frente fria provoca fortes chuvas, temporais e queda de granizo no Rio Grande do Sul no início desta semana, segundo a Metsul Meteorologia. A massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, que causa a sensação de abafamento nesta segunda-feira (11).

Na noite de domingo (10), temporais provocaram estragos e destelhamento de casas na Região Norte, na Serra Gaúcha e na Região Metropolitana. Entre os municípios atingidos estão Canela, Gramado, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Não-Me-Toque, Carazinho, Igrejinha e Sapiranga. Pelo menos 88 mil clientes da RGE e da RGE Sul ficaram sem energia elétrica.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, nesta terça-feira (12) persiste a chance de chuva forte principalmente na madrugada e pela manhã. Da tarde para a noite, uma massa de ar seco e frio de origem polar melhora o tempo gradativamente, e a temperatura entra em declínio, conforme o Sistema Metroclima. Na quarta-feira (13), o sol aparece entre nuvens, e a temperatura fica baixa.

O tempo segue firme na quinta-feira (14), com muito frio principalmente ao amanhecer. As mínimas ficam entre 4°C e 6°C, e as máximas de 13°C a 15°C. Há chance de formação de geada na sexta-feira (15), que terá mínimas entre 3°C e 5°C. O sol predomina ao longo do dia com céu claro e sem nuvens em muitas áreas. Confira a previsão do tempo para a Capital:

Terça-feira: Haverá muitas nuvens e chove. Há risco de chuva forte principalmente na madrugada e pela manhã. No decorrer da tarde para a noite, o tempo melhora gradativamente. O vento sopra de moderado a forte em alguns momentos do quadrante Oeste/Sul. A temperatura estará em declínio da tarde para a noite. Mínimas entre 9°C e 11°C, e máximas entre 19°C e 21°C.

Quarta-feira: ar seco e frio de origem polar garante o tempo firme e com presença de sol e nuvens. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Oeste. A temperatura estará baixa e faz frio durante todo o dia. Mínimas entre 7°C e 9°C, e máximas entre 12ºC e 14°C.

Quinta-feira: o sol predomina ao longo do dia com amplos períodos de céu claro. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Oeste/Sul. A temperatura cai mais acentuadamente na madrugada e ao amanhecer, intensificando o frio. Mínimas entre 4°C e 6°C, e máximas entre 13°C e 15°C.

Sexta-feira: o sol predomina ao longo do dia. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Oeste/Sul. A temperatura cai ainda mais, e a madrugada e o amanhecer serão gelados, inclusive com chance de formação de geada em alguns bairros. Mesmo à tarde, a sensação será de frio. Mínimas entre 3°C e 5°C e máximas entre 12°C e 14°C.

Inverno

O inverno, a estação mais fria do ano, com dias mais curtos e noites mais longas, começará às 07h07min do dia 21 de junho e terminará em 22 de setembro, com a entrada da primavera.

