Para evitar o início de uma nova greve nos Correios, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Renato Paiva, propôs um acordo prevendo a manutenção de todos os termos do acordo coletivo e reposição salarial pela inflação (INPC) no período. O sindicato da categoria, porém, não pretende desistir da paralisação.

