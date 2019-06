Nova novela das sete vai transportar Grazi para o mundo mágico dos livros

A substituta da novela “Verão 90” na rede Globo, “Bom Sucesso”, vai ter um “quê” de fantasia, movimentando a estrela Grazi Massafera, escolhida para o papel de Paloma. Na novela de Rosane Svartman e Paulo Halm que estreia em 29 de julho, a personagem tem a leitura como uma de suas paixões. Só que ao “mergulhar” no universo dos livros, ela acabará se transportando para os mundos fantásticos que as histórias proporcionam, vivendo as mais diferentes aventuras. As informações são do portal UOL.

A proposta de levar a personagem de Grazi para esses lugares também significará um trabalho maior para a produção. Em especial, cenário, figurino e caracterização. No fundo, no fundo, será uma novela dentro da outra.

Paloma é apresentada pelos autores como uma mulher determinada, sonhadora e com uma fé inabalável. Costureira, trabalha e cria três filhos sozinha.

Mora no bairro de Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro, e ama frequentar a quadra da escola de samba da região, a Unidos de Bom Sucesso.

Um diagnóstico errado, que revela que tem pouco tempo de vida, vai mudar o destino de Paloma e a colocar no caminho do empresário Alberto, vivido por Antonio Fagundes.

Clique sensual

Nesta quinta-feira (20) a atriz Grazi Massafera causou um verdadeiro rebuliço por conta de uma postagem nas redes sociais. No Instagram, a artista da TV Globo surgiu aparentemente nua e a foto recebeu uma chuva de elogios, comentários positivos e até cantadas por parte dos seus fãs virtuais.

“Tbt”, legendou a loira se referindo ao dia da semana no qual as pessoas se recordam de fotos antigas na internet. “Que mulherão mais incrível. E esses olhos claros da cor do mar? Maravilhosa!”, exaltou um seguidor.

Longe da telinha há alguns meses, Grazi Massafera já se prepara para retornar ao batente na nova novela.

Em O Outro Lado do Paraíso (2017), Grazi interpretava uma mulher insaciável quando o assunto era sexo. Lívia queria de todo jeito engravidar para prender Renato (Rafael Cardoso) a seu lado. Toda essa afobação, porém, deu lugar à amargura assim que a filha adotiva de Sophia (Marieta Severo) descobriu que era estéril.

A partir daí, a frustração levou Lívia a cobiçar o filho de sua cunhada, Clara (Bianca Bin), colaborando ativamente no plano perverso de Sophia de internar a moça num hospício, fazendo-a passar por louca. O amor sincero pelo sobrinho Tomaz (Vítor Figueiredo), acabaram por redimir a moça, que ganhou até um romance com Mariano (Juliano Cazarré) na trama.

