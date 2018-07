Nova opção para o público feminino no Shopping João Pessoa

O Shopping João Pessoa passa a contar com uma “nova” opção voltada ao público feminino. Recentemente, a Sher Modas, que está no estabelecimento desde 2002, mudou seu nome para Sher Donna, saindo do ramo pluz size e migrando para moda feminina, com foco em linhas mais joviais.

A Sher Donna fica no segundo pavimento do Shopping João Pessoa, e de acordo com a lojista Eliane Bonatti, os resultados são bons neste início. “Achei nesta mudança uma forma de manter a loja em crescimento, atendendo as expectativas do nosso público. Hoje, trabalhamos com tamanhos menores, de 40 até 44, e os resultados estão bem satisfatórios”, afirma ela.

Neste período de inovação, a nova coleção da Sher Donna está em promoção por R$ 59,90, com algumas peças selecionadas por R$ 89,90.

Deixe seu comentário: