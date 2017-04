Nova Petrópolis inaugura o “Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha” dia 20

Nova Petrópolis terá novo atrativo turístico. O “Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha” e o Mirante do Menino Jesus de Praga serão opções de passeio no Município. A inauguração do novo empreendimento turístico para autoridades, imprensa e convidados será realizada dia 20 de abril, às 16h30min, no Morro da Fome – Humgerberg, a 3 km da Sociedade Concórdia, localidade de Linha Imperial. Um piquenique alemão será servido após os pronunciamentos.

Destinado ao turismo religioso e de contemplação, o “Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha” e o Mirante do Menino Jesus de Praga estão localizados no Morro da Fome – Hungerberg, um dos pontos mais altos da região, a 820 metros acima do nível do mar, na localidade de Linha Imperial, em Nova Petrópolis. A propriedade sob o comando do empresário Juarez Ciro Rech permite um olhar de 360º ao horizonte, facilmente avistando-se o centro de Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Farroupilha, por exemplo.

A imagem do Menino Jesus de Praga, trazida da Boêmia, região de origem dos imigrantes que se instalaram na Linha Imperial, abençoará os visitantes do Mirante. A contemplação dos jardins que enfeitam o Morro da Fome será um convite à reflexão e conexão.

O “Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha” e o Mirante do Menino Jesus de Praga integrarão o Roteiro Turístico Armazém Rosa Mosqueta. Serão seis pontos de visitação, culminando no Morro da Fome. O passeio inicia na Linha Imperial, no Armazém da Rosa Mosqueta, onde há comercialização de produtos para o tratamento da pele. Segue pelo Armazém da História, onde conta-se as origens dos imigrantes vindos da Boêmia e há um memorial das primeiras cantinas da Serra Gaúcha. Vai para o Armazém de Utilidades, onde o público encontra utilidades pessoais e domésticas à venda e pode apreciar o espumante da Rosa Mosqueta, acompanhado por lombo defumado e queijos. Culminado no “Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha” e no Mirante do Menino Jesus de Praga.

Rech iniciou, em 2006, a extração do óleo das sementes da Rosa Mosqueta, rosa silvestre de cinco pétalas originária das regiões montanhosas da Europa Central. “Aqui no Morro da Fome temos a primeira e única plantação de Rosa Mosqueta do Brasil. São 13 mil mudas importadas da Alemanha, devidamente registradas no Ministério da Agricultura, em Brasília. Nossos visitantes ficarão maravilhados”, disse Rech.

