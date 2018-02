Nova Petrópolis planeja fomento da agricultura em 2018

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente almeja o fomento da agricultura em Nova Petrópolis durante o ano de 2018 e comemora as ações realizadas em 2017. Mais de 8.270 pessoas foram atendidas no balcão da Secretaria no ano passado pelos seis colaboradores do setor.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, e o adjunto da pasta, Pedro Canísio Schneider, enaltecem as melhorias realizadas em 2017, como a implementação de dois software para agilizar os processos e oferecer mais organização e transparência. “O sistema da Agricultura foi instalado em março de 2017 e, o do Meio Ambiente, em novembro de 2017. Os sistemas proporcionam dados de maneira sintetizada e facilitam na busca por base de cálculos e legislação. “Até junho de 2018, devemos ter todos os processos de licenciamento dentro do sistema do Meio Ambiente”, comemora o secretário Municipal.

Os programas para o produtor rural foram aderidos com sucesso pelos munícipes. Mais de 9.600 m² de plástico foram entregues a 32 produtores por meio do Programa de Fomento à Construção de Estufas. O programa de Salas de Ordenha possui nove inscritos, sendo que, quatro espaços já foram finalizados. Foram inseminadas 2.147 vacas por meio do Programa Iseminação Artificial que promove o melhoramento genético do gado e quatro produtores foram ressarcidos pelo Programa de Tuberculose, Brucelose e Raiva, em 2017.

Por meio do Programa de Máquinas Pesadas foram realizados 309 serviços. O Programa de Transporte de Brita e Areia levou 1.526 m³ de brita e 638 m³ de areia aos produtores. Também foram feitas 129 entregas de calcário/substratos e entregues 203 cargas de adubo orgânico, em 2017. Pelo Programa de Fruticultura foram atendidos 64 produtores rurais. Ainda foram realizadas 105 amostras de análise de solo e três serviços de terraplanagem para construção de aviários no Município. Este último, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Em 2017 foram emitidas 387 licenças ambientais e coletados 1.798 litros de óleo de cozinha para destinação correta. Nas campanhas de coleta foram recolhidas mais de 14 toneladas de lixo eletrônico; 3.731 embalagens de agrotóxicos e 25 pneus. Em coleta seletiva na Zona Urbana e Rural de Nova Petrópolis, foi investido R$ 1.962.135,16 em 2017, nos serviços de coleta, triagem e destinação correta dos resíduos orgânicos, inorgânicos e móveis velhos produzidos pelos 20 mil habitantes da cidade.

“Precisamos pensar no Meio Ambiente e fazemos isso quando separamos corretamente o lixo orgânico e inorgânico; quando não desperdiçamos água; quando encaminhamos equipamentos eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, entre outros, para empresas responsáveis pela logística reversa destes materiais. Todos somos responsáveis por cuidar do Meio Ambiente”, enaltece o secretário adjunto de Agricultura e Meio Ambiente, Pedro Canísio Schneider.

O secretário Municipal de Agricutura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, comemora as conqusitas de 2017 e enaltece o trabalho do departamento em busca de mais estrutura e suporte para os produtores do Município. “O objetivo da Secretaria para 2018 é manter os programas existentes e criar novos, como o de Compostagem, de Assistência na Área do Leite e um de Reservatórios de Água com Geomembrana. Além disso, vamos implementar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e a instalação de novas agroindústrias familiares no Município”, enaltece Lima.

