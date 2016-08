Nova Petrópolis promove o Festival da Primavera e o Kerb im Tannenwald

O município de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, será palco de dois grandes eventos em setembro: o Festival da Primavera e o Kerb im Tannenwald. O primeiro ocorrerá entre os dias 16 e 25 na rua Coberta, junta à Praça das Flores. Já o Kerb será realizado nos dias 17 e 18 na comunidade de Pinhal Alto.

As soberanas do Kerb, o secretário-adjunto de Turismo, Andreas Rainier Schumann, e a mascote do festival estiveram no jornal O Sul e na Rede Pampa nesta quarta-feira (31) para divulgar os eventos, que reunirão milhares de pessoas.

O Festival da Primavera, que tem como característica dar continuidade à arte de cultivar flores e jardins trazida pelos imigrantes alemães e agora transformada em atividade profissional por seus descendentes, contará com cerca de 25 expositores que apresentarão propostas de paisagismo, atividades culturais, oficinas e shows. Também haverá plantas exóticas comestíveis.

Os visitantes do festival ainda terão a oportunidade de participar de mini oficinas sobre temas paisagísticos e de jardinagem, Caminhada da Primavera, Caminhada Fotográfica, Parada das Flores, evento técnico Paisagismo Regenerativo, Networking Criando Paisagens e Concurso Fotográfico. Paralelamente, também poderão adquirir plantas ornamentais, ferramentas e acessórios para paisagistas, jardineiros e amantes da arte de bem ajardinar.

O Kerb im Tannenwald tem como objetivo valorizar as tradições alemãs através de jogos germânicos, artesanato, música e gastronomia típica, além da tradicional missa em homenagem à padroeira da comunidade de Pinhal Alto , Imaculada Coração de Maria. (Marcelo Warth)

