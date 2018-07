Nova Petrópolis recebe celebrações do Dia Estadual do Voleibol 2018

Nova Petrópolis será novamente o palco das comemorações do Dia Estadual do Voleibol no Rio Grande do Sul. O evento ocorre dia 30 de setembro, no Centro de Eventos do Município. Na data será realizado o 4º Festival de Minivôlei com meninas e meninos nascidos a partir de 2006 até 2011. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 21 de setembro, pelo e-mail desporto@novapetropolis.rs.gov.br. O evento é aberto ao público e tem entrada franca.

A comissão organizadora do Dia Estadual do Voleibol 2018 se reúne desde junho para planejar o evento. O secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz; o coordenador do Desporto de Nova Petrópolis, Luiz Port; o secretário adjunto da Fazenda, Gerson Gebhardt; os representantes do Projeto Vôlei, Daniel Roese e Paulo Roese, além do presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, Carlos Cimino, e do árbitro da FGV, Alex Hennemann, integram a equipe.

O evento é uma realização da Federação Gaúcha de Voleibol (FGV) com chancela da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Prefeitura de Nova Petrópolis, SESC – Caxias do Sul Fecomércio RS e Projeto Vôlei Nova Petrópolis. Mais informações no Departamento Municipal de Desporto, pelo telefone (54) 3281-8406.

