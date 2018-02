Nova Petrópolis sedia a 20ª edição do Chocofest na Magia da Páscoa

O Chocofest, maior evento de Páscoa do Brasil, está de volta com novidades. O evento que já teve edições em Canela, Gramado chega agora a Nova Petrópolis, de 22 de março a 1º de abril. Em sua última edição em Gramado, foram mais de 400 mil visitantes e provocou a lotação da rede hoteleira da Região das Hortênsias no fim de semana de Páscoa.

A confirmação da sede neste ano, ocorreu na noite de sexta-feira (16), no Hotel Berghaus, em Nova Petrópolis, em cerimônia com a presença do secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do RS, Victor Hugo, do prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luiz Hahn, secretários municipais, vereadores, empresários e imprensa. A expectativa é de mais de 100 mil visitantes e a lotação da rede hoteleira para todo o período.

As Meninas Cantoras da Serra Gaúcha, de Nova Petrópolis, abriram a apresentação. O secretário Victor Hugo destacou a importância para o município em receber um evento do porte do Chocofest. “Sou um admirador de Nova Petrópolis, suas ações, seu povo. Também conheço o trabalho da Rossi & Zorzanello e seus eventos de longa data. Esta união em torno da Páscoa, que é um momento que todos gostamos trará um impacto muito positivo não só para Nova Petrópolis mas para toda a Serra Gaúcha”, disse.

Para o prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luiz Hahn, o Chocofest na Magia da Páscoa é uma grande conquista. “Este é um evento consagrado e reconhecido em nível nacional e tem tudo para se tornar um marco na história de Nova Petrópolis. Nossa cidade vem se destacando no Turismo e o Chocofest vem para confirmar o esforço e o trabalho que estamos realizando nessa área”, destaca.

O secretário de Turismo de Nova Petrópolis, Paulo Roberto Staudt, é um dos idealizadores. “Trabalhamos forte para trazer o evento e queremos que com a vinda do Chocofest para a Magia da Páscoa tenhamos um evento único e que impactará positivamente todos os setores de Nova Petrópolis e, principalmente, a economia e o Turismo”.

Para Marta Rossi, uma das fundadoras da Rossi & Zorzanello, “nossa empresa comemora este ano 30 anos de atividades e realização de grandes eventos, o retorno do Chocofest e a realização da 20ª edição em Nova Petrópolis é uma ação também comemorativa. O Chocofest é um evento popular muito querido por todos. Agradecemos a parceria da comunidade, entidades e poder público de Nova Petrópolis.”

Atrações

– Planeta das Guloseimas: será na Rua Coberta e terá feira, Vila de Açúcar, Pintura em Chocolate, Casa da Bruxa, Espaço do Coelho reciclador e Multi Palco.

– Desfile de Páscoa: o tradicional desfile do Chocofest deverá coloria as ruas da cidade.

– Espetáculo Teatral O Mundo Encantado de Páscoa.

– Árvore da Páscoa Osterbaun: tradicional ação com envolvimento da comunidade que com ovos coloridos enfeita as árvores.

– Rastro do Coelho: caça ao ninho em pontos turísticos como a Aldeia do imigrante e o Labirinto Verde.

– Páscoa pelo Mundo: artistas convidados retratam sua visão de Páscoa em ovos de tamanho grande através da pintura.

– Espaço recreação Florybal.

– Casa da Vovó Coelha: espaço para oficinas, culinária e produtos.

A programação completa deve ser anunciada em algumas semanas e o acesso de 95% dos atrativos será gratuito.

Berço da colonização alemã no Sul do Brasil

Nova Petrópolis é uma cidade encantadora por natureza, berço da colonização alemã no Sul do Brasil e que vem crescendo e investindo forte no Turismo e na realização de grandes eventos.

Com excelentes opções nas áreas da gastronomia, rede hoteleira, além de empresas e marcas que ganham destaque nacional, a cidade investe forte no setor de Eventos. Alguns grandes cases da cidade são o Festival Internacional de Folclore, Festa do Figo, Festimalhas, Magia da Páscoa, entre outros.

