Nova Petrópolis sobe no ranking de cidades atrativas para investimentos imobiliários

Nova Petrópolis subiu da 67ª para a 61ª posição no ranking das cidades gaúchas atrativas para investimentos imobiliários. O Município foi um dos destaques da 3ª edição do estudo, realizado pelo Departamento de Economia e Estatística do Sindiatod e habitação do Rio Grande do Sul (SECOVI/RS) com o objetivo de identificar o potencial de investimento imobiliário nos Municípios do Rio Grande do Sul. O estudo de Atratividade Imobiliária divulgado na última semana, teve como foco o comportamento da demanda, que é a responsável pela aquisição do imóvel.

De acordo com o estudo, que pode ser conferido no site da SECOVI/RS – AGADEMI, www.secovirsagademi.com.br, a elevação na população estimada da cidade e também nas variáveis relacionadas ao PIB, determinaram a ascensão de Nova Petrópolis ao 61º lugar no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o estudo, os 10 principais Municípios no ranking em nível de atratividade são Caxias do Sul, Canoas, Pelotas, Santa Maria, Novo Hamburgo, Gravataí, Passo Fundo, São Leopoldo, Rio Grande e Viamão.

Segundo o secretário adjunto da Fazenda de Nova Petrópolis, Gerson Gebhardt, a melhora no ranking conquistada por Nova Petrópolis comprova a evolução do Município em diversas áreas. “Ser uma cidade atrativa para investimentos imobiliários abre um leque de perspectivas positivas, principalmente para a arrecadação do Município. Esse estudo analisou dados como variáveis socioeconômicas, ou seja, Nova Petrópolis melhorou em diversos quesitos e essa melhora no ranking comprova isso”, explicou Gebhardt.

A SECOVI/RS – AGADEMI analisou 15 variáveis sociodemográficas e econômicas relacionadas ao objetivo do estudo e que contribuíssem no âmbito do trabalho para definir o índice. Também, considerando a quantidade de domicílios por faixa de renda de cada Município, classificou-se o nível de investimento (Forte, Médio e Fraco) para o respectivo padrão dos imóveis (Alto, Médio e Baixo).

