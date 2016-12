Nova Petrópolis terá Cartão Saúde personalizado em 2017

Nova Petrópolis possui um sistema de saúde pública integrado. O feito foi conquistado e posto em prática pela secretária Municipal de Saúde e Assistêncial, Crislei Gerevini, que deixa o comando da pasta a partir de 2017. A conclusão do processo de informatização da saúde no Município marca a última ação da secretária.

“O Cartão Saúde Nova Petrópolis é a última etapa do processo de implantação da informatização da saúde no Município. “Agora temos as informações acessíveis em toda rede Municipal, de forma integrada. O Cartão Saúde Nova Petrópolis humanizará o acolhimento aos pacientes e facilitará o acesso dos profissionais de saúde aos dados dos usuários”, explicou a secretária de Saúde e Assistência Social, Crislei Gerevini.

Administração Municipal investiu R$ 7.656,00 na aquisição de equipamentos para a impressão dos cartões e deve iniciar o processo de confecção em 2017. A entrega oficial do equipamento foi realizada pelo secretário adjunto de Administração, Gerson Gebhardt e pelo diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, Sidnei Ismael de Castro nesta quinta-feira, 29 de dezembro, na Prefeitura Municipal.

Em 2014, a Sautech iniciou a implantação do sistema em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Vida Nova e no centro administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis, oferecendo capacitação a todos os profissionais da área.

O projeto inovador criou uma rede única de dados, que permite controlar a disponibilidade de remédios no estoque, número de atendimentos por médico e a duração da consulta, disponibilidade de equipamentos e sua utilização. O sistema permite ainda o acesso a todo o histórico clínico do paciente e possibilita que a receita médica seja entregue impressa ao paciente, legível com todos os dados necessários. Os agentes comunitários de saúde também receberam o sistema em tablets para utilização nas visitas domiciliares e cadastros.

“A informatização representa uma enorme conquista para a gestão de saúde em Nova Petrópolis. O sistema e as melhorias têm como objetivo facilitar os processos de trabalho, permitindo cruzar dados e informações que servem para direcionar as ações de saúde exatamente nas maiores necessidades dos usuários. É um importante diferencial e representa grande avanço”, destaca Crislei.

Paralelo à instalação do novo sistema de saúde, o Município recebeu R$ 321.500,00 da Secretaria Estadual da Saúde, por meio do Programa Estadual de Saúde – Rede SUS. Com a verba foi realizada a reforma na rede lógica e elétrica com aterramento nas sete UBSs de Nova Petrópolis e foram adquiridos 50 computadores com monitor LCD, sistema operacional e aplicativos; 35 impressoras laser com transformador; sete roteadores wireless; 50 Tablets Galaxy Tab III; sete Switchs de 24 portas e 50 Nobreaks.

“Em quatro anos tornamos Nova Petrópolis referência em saúde pública por diversos fatores. A inauguração do Centro de Beneficiamento de Plantas Medicinais – Fitoterapia na Atenção Básica; inauguração de duas Academias da Saúde; a implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); o acolhimento de residentes do Grupo Hospitalar Conceição (GHC); a contratação de serviços de médicos especialistas e o desenvolvimento do CAPS, CRAS, entre tantas outras conquistas elevam o nome de Nova Petrópolis no universo da saúde pública”, comemora Crislei.

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social deve informar, em breve, como a população deve proceder para fazer seu Cartão Saúde Nova Petrópolis.

