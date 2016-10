Nova planta da Braskem nos EUA entra em fase de comissionamento

A Braskem anuncia hoje o comissionamento da sua nova planta de Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular (UHMWPE), em La Porte, no estado norte-americano do Texas. A empresa comercializa o UHMWPE de alto desempenho sob a marca UTEC®, desenvolvida e produzida a partir de tecnologias próprias da Braskem. A nova planta de UTEC deve entrar em operação até o final de 2016 e representa mais um marco de investimento na estratégia de crescimento da Braskem na América do Norte. A nova planta fortalecerá ainda mais a posição da petroquímica como uma das maiores produtoras de Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular do mundo, além de complementar a sua atual linha de produtos UTEC no Brasil.

“A nossa nova planta de UTEC no Texas representa mais um passo na direção de aproximar a Braskem dos seus clientes, através de polímeros de engenharia avançada e da criação de novos empregos de alta qualidade nas áreas de engenharia e produção em La Porte. O início da operação da planta de UTEC, previsto para o final deste ano, aumentará a capacidade e a participação de mercado da Braskem em UHMWPE, e nos permitirá atender ainda melhor os nossos clientes do mundo todo. A nova planta e o Centro de Inovação e Tecnologia dedicado nos EUA transformarão a companhia em um parceiro ainda mais confiável para os seus clientes, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de aplicações para novos segmentos de mercado”, destaca Christopher Gee, diretor de Negócios Globais da Braskem para UTEC.

No início do ano, a Braskem anunciou o aumento da sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento em UTEC no Centro de Inovação e Tecnologia da companhia em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia. As novas capacidades permitirão que a Braskem amplie a sua liderança técnica em UHMWPE por meio de testes, desenvolvimento de aplicações e pesquisas de novos produtos.

Com o comissionamento da nova planta de UTEC, a Braskem completa os passos necessários para garantir o início bem sucedido e seguro da operação. Durante esta fase, a companhia conclui os testes funcionais dos instrumentos e controles, além de conduzir testes lógicos de controle de processo para garantir o desempenho adequado dos controles e sistemas integrados de segurança.

O polímero UTEC possui excelentes propriedades mecânicas, tais como elevada resistência à abrasão, resistência ao impacto e baixo coeficiente de atrito. Autolubrificante, a resina UTEC possui alta resistência e baixo peso com aplicação em produtos semiacabados. O UTEC é oito vezes mais leve que o aço e apresenta durabilidade dez vezes maior que o Polietileno de Alta Densidade (PEAD). A resina possui diversas aplicações nos setores automotivo e de transporte, eletroeletrônicos, fibras e têxteis, industrial e de maquinaria pesada, manuseio de materiais, óleo e gás, dutos e mineração, plásticos porosos, recreação e para o consumidor final. Para saber mais sobre o polímero UHMWPE da Braskem, seus benefícios e aplicações, visite www.braskem.com/utec.

